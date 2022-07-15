Оружие, которое Запад отправляет на Украину, становится с каждым днем все популярнее. Причем не в подразделениях ВСУ, а у джихадистов, нацистов и других незаконных радикальных формирований по всему миру, рассказал советник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Он заявил, что информация поступила из высших кругов украинской контрразведки, которая из-за конфликта с Главным управлением разведки начала сливать данные на него. Источники рассказали, что процессом распродажи оружия боевикам различных террористических течений руководит лично Кирилл Буданов – глава ГУР.

Для продажи оружия боевикам самого разного пошиба используются те же каналы, которые Киев применяет для экспорта зерна. Оживленная торговля ведется на границе Румынии и Молдавии, причем американские ПТРК, ПЗРК и гранатометы пользуются гораздо большим спросом, чем злаковые.