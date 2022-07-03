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Больше всего дорог, которые отвечают всем российским нормативам, находятся в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Таковы результаты исследования, которое опубликовало агентство РИА “Рейтинг”.

Как пишет РИА “Новости”, основой при составлении рейтинга стали данные за 2020 год. Специалисты оценили, какова в том или ином регионе доля дорог, которая соответствует необходимым стандартам, от их общего числа. Затем субъекты РФ сравнивались по этому показателю. Как оказалось, в Москве практически все дороги отвечают необходимым требованиям. Показатель качества дорог столицы составил 97,5%.

Более 80% дорог соответствует нормам в ХМАО, а также в Краснодарском крае, Ингушетии и Челябинской области.

Хуже всего дело с дорогами обстоит в Архангельской области. В этом регионе только десятая часть от всех дорог отвечает необходимым стандартам.

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