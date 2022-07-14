Камера видеонаблюдения зафиксировала мощный удар по одному из объектов военной инфраструктуры Украины в Николаеве ракетами X-59, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что точно идентифицировать цель сейчас сложно, но можно констатировать, что она была полностью уничтожена.

Отмечается, что камера находилась всего в паре десятков метров от цели, поэтому во всех подробностях зафиксировала удар двумя высокоточными ракетами. На кадрах хорошо видно, как огромный столб из пламени и дыма взметнулся на высоту 8-9 этажа, что указывает на невероятную мощность боезарядов.

Кроме того, после второго удара камера начала записывать видео с опозданием на несколько секунд, так как появился сбой в ее работе. Однако картинка все же записалась, что дает возможность увидеть последствия атаки.