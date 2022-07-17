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В Сети появились видеозаписи падения украинского самолета Ан-12, который мог перевозить снаряды для ВСУ и неизвестные токсичные вещества. Материалы опубликовал портал «Русская весна»,

Напомним, что пилот самолета запросил аварийную посадку из-за проблем с двигателем, однако не смог дотянуть до аэропорта Ковала в Греции. Он загорелся в воздухе, а после падения начали звучать взрывы. В воздухе вокруг потерпевшей крушение воздушной машины появился специфический запах, из-за чего пожарных, местных жителей и врачей эвакуировали.

По последним данным, Ан-12 летел в Иорданию из Сербии. Также на борту находились 8 членов экипажа, из которых не выжил никто.

В настоящий момент подробности о катастрофе не раскрываются, о грузе, который перевозил самолет, точной информации пока нет.

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