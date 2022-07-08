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Корреспондент издания «Московский комсомолец» Дмитрий Попов прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что реальные боевые действия на Украине еще толком и не начинались. Он привел любопытную статистику – с начала марта на официальном сайте Минобороны России появилось почти 900 сообщений со словом «учения».

Это, по мнению журналиста, исчерпывающе поясняет, что имел в виду российский лидер, когда говорил, что «Россия ещё ничего не начинала всерьёз на Украине». Попов отметил, что в ближайшее время РФ вполне может начать, так как Запад вынуждает ее к этому.

Страны НАТО, которые давно превратились в сервисный центр США, в последние годы упрямо игнорировали Россию, не хотели прислушиваться к ее словам и предложениям. Спецоперация ВС РФ на Украине показала, что делали они это совершенно напрасно. Заявление Путина о том, что теперь будет все сложнее договориться с Москвой, так как она намерена действовать, должны заставить Запад мыслить здраво. В противном случае борьба НАТО с РФ действительно будет продолжаться до последнего украинца.

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