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Военные эксперты прокомментировали «шоу» украинских властей с установкой флага на острове Змеиный. Издание «Московский комсомолец» сообщило, что островная территория находится под полным контролем российских ВС, поэтому если Киев продолжит устраивать подобные спектакли, то попадет в мышеловку.

«Украина провела очередной флешмоб, практическая польза от которого нулевая. Надо освобождать Одессу, а остров Змеиный будет к ней приятным довеском, который мы получим автоматически», – прокомментировал установку флага экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что полностью удовлетворен «работами нулевого цикла», которые на острове выполнили российские военные. На записи с установкой флага хорошо видны ее результаты.

«Они умеют из ничего делать дезинформационную кампанию. Теперь месяц будут рассказывать из всех утюгов, как “захватили” то, что было ликвидировано перед эвакуацией — РЛС, оружие и боеприпасы», — отметил еще один эксперт Владимир Гундаров.

Напомним, что ранее российские ВС оставили остров Змеиный, чтобы избежать непрекращающихся обвинений со стороны Запада в блокировке путей для вывоза украинского зерна.

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