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Британская разведка Mi-6 ошибочно оценивает обстановку на Донбассе и совершенно не понимает тактику, используемую ВС РФ. Ее заявления основаны на неверных предпосылках, а поэтому не имеют ничего общего с действительностью, рассказал изданию «МК» военный эксперт Михаил Ходаренок.

Так он прокомментировал высказывание Mi-6 Ричарда Мура о скором ослаблении российской армии, которое позволит Киеву нанести сокрушительный ответный удар.

Ходаренок напомнил, что ВСУ сперва заявляли о контрнаступлении в июле, но затем перенесли его на осень. Однако и в сентябре-октябре их готовность к «ответному удару» будет минимальной. По той простой причине, что западное оружие поставляется слишком медленно, а обучение в Великобритании 10 000 потенциальных украинских боевиков выполняется поэтапно. То есть, на протяжении двух-трех недель тренируется 100 бойцов, затем еще столько же – очередная сотня. В результате это займет около года.

Российские ВС, вопреки британской разведке, несут минимальные потери, так как не штурмуют населенные пункты в лоб, не идут в атаку на окопы противника. Они проводят тщательную артподготовку, пробивая огромные бреши в обороне ВСУ, а затем просто заставляют их отступать, превращая сопротивление в совершенно бесполезное мероприятие. Такая тактика позволяет медленно, но верно продвигаться вперед, не привлекая дополнительные силы. Одновременно с этим идет подготовка контрактников, появление которых на Украине окончательно похоронит любые надежды Киева и Запада на контрнаступление.

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