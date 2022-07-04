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Уменьшение численности британской армии почти на 10 000 человек – это “безумный план” властей, который может полностью сломать Вооруженные силы, заявил экс-глава Генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат.

Он добавил, что после сокращения армия станет не только недостаточно большой, но и еще и гораздо хуже оснащенной и обученной. Поэтому она вряд ли сможет выполнять те задачи, которые ставятся перед Королевскими ВС правительством страны.

Издание The Mirror, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, цитирует заявление Данната о снижении обороноспособности Великобритании, к которому приведет сокращение Вооруженных сил. Также страна не сможет реализовать все антироссийские замыслы правительства и Североатлантического альянса. По его мнению, исправить ситуацию не поможет даже решение премьер-министра Бориса Джонсона увеличить расходы бюджета на оборону до 2,5 процента ВВП.

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