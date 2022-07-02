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Минобороны РФ выложило в Сеть очередную сводку событий специальной военной операции на Украине. В ней говорится, что ВСУ продолжают нести колоссальные потери на всех направлениях.

Так, не менее 120 военнослужащих украинской армии было ликвидировано высокоточными ракетами ВКС РФ на подступах к Артемовску. Также уничтожено около 15 единиц боевой техники врага.

В боях за Золотаревку и Верхнекаменку на Лисичанском направлении Киев потерял половину личного состава трех батальонов 72-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад.

Авиация ВС РФ уничтожила 10 единиц техники и около 30 боевиков ВСУ в результате удара по тракторному заводу в Харькове, используемому для военных целей. Также ликвидирована база хранения вооружения, оборудованная на этом предприятии.

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