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Соединенные Штаты разрабатывали биологическое оружие еще во времена корейской войны. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал, что тогда Вашингтон намеревался атаковать зерновые культуры СССР специальными авиационными боеприпасами с биологическим агентом, передает РИА Новости.

В качестве последнего использовались возбудители стеблевой ржавчины пшеницы и бруцеллеза. Всего стратегическим авиационным командованием было подготовлено более двух тысяч авиабомб с опасными для злаковых культур веществами.

Кириллов ссылается на документы, которые относятся к военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине и уже тщательно изучены российскими экспертами.

Напомним, что после начала спецоперации ВС РФ было установлено наличие 26 биолабораторий на территории Украины. В них велись военные разработки с участием специалистов из США. Курировал все эти объекты Пентагон.

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