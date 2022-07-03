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18 боевиков элитного подразделения 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Хмельницкого ликвидированы союзными силами у населенного пункта Спорное на территории ДНР. Еще двое военнослужащих элитного батальона сдались в плен, рассказали представители Минобороны РФ.

Отмечается, что украинских боевиков было больше, но остальные своевременно осознали бессмысленность сопротивления и разбежались, куда глаза глядят.

По данным Минобороны, только за минувшие 24 час российские военнослужащие ликвидировали на Донбассе около 120 наемников так называемого “иностранного легиона”, а также более 100 боевиков украинской армии.

Напомним, что 3 июля ВС РФ установили полный контроль над территорией Луганской области и приступили к освобождению ДНР.

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