18 боевиков элитного подразделения 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Хмельницкого ликвидированы союзными силами у населенного пункта Спорное на территории ДНР. Еще двое военнослужащих элитного батальона сдались в плен, рассказали представители Минобороны РФ.

Отмечается, что украинских боевиков было больше, но остальные своевременно осознали бессмысленность сопротивления и разбежались, куда глаза глядят.

По данным Минобороны, только за минувшие 24 час российские военнослужащие ликвидировали на Донбассе около 120 наемников так называемого “иностранного легиона”, а также более 100 боевиков украинской армии.

Напомним, что 3 июля ВС РФ установили полный контроль над территорией Луганской области и приступили к освобождению ДНР.