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Минобороны РФ опубликовало в Сети видеозапись применения на Украине тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», которые работают в тесной связке с разведывательными беспилотниками. Дроны выявляют цели, отправляют их координаты расчетам ТОС-1А, а затем в режиме онлайн передают результаты ударов, рассказало издание «Известия».

Системы «Солнцепек» представляют собой идеальное средство для уничтожения хорошо укрепленных позиций, командных пунктов, долговременных укрепрайонов противника. Они накрывают большую площадь и не оставляют противнику ни малейшего шанса на выживание. Если от артиллерийских снарядов можно скрыться в окопе либо блиндаже, то от термобарических боеприпасов тяжелых огнеметных систем спрятаться не представляется возможным.

Залпы «Солнцепеков» осуществляются с высочайшей точностью благодаря автоматическому наведению с дистанции в несколько километров, а также возможностью прямого прицеливания ТОС-1А.

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