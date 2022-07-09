В результате удара ВКС РФ по временным военным базам националистического подразделения «Торнадо», входящего в структуру ВСУ, было ликвидировано не менее 40 боевиков. Также уничтожено 10 артиллерийских орудий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ведомство также опубликовало видео, на кадрах которого запечатлен высокоточный ракетный удар по противнику. Он был нанесен практически сразу после обнаружения баз, что не позволило боевикам предпринять какие-либо меры для защиты.

Уточняется, что базы располагались под Зеленодольском Днепропетровской области. Конашенков отметил также, что в составе националистического батальона служили заключенные одной из Харьковских колоний. Боевики вербовали их, чтобы восполнить крупные потери, понесенные в ходе боевых действий, а также заменить покинувших линию соприкосновения дезертиров.