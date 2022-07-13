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В Китае назвали нарушением суверенитета и безопасности страны появление в акватории Парасельских островов эсминца ВВС США. В сообщении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) говорится, что Соединенные Штаты также нарушают все установленные международные правила.

По словам представителя НОАК Тянь Цзюньли, в территориальные воды Китая у островов Сиша вошел американский эсминец USS Benfold. При этом власти США не запрашивали соответствующего разрешения у китайского правительства. Поэтому такой шаг является провокацией, направленной на нарушение суверенитета КНР.

Эсминец сразу после появления в акватории был взят под контроль китайского флота и авиации. Они наблюдали за ним до момента выхода за границы территориальных вод. Напомним, что Парасельские острова привлекают внимание США совсем не случайно. На эту территорию претендует сразу несколько стран Азии из-за богатых запасов минерального сырья и нефти.

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