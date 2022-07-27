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Глава Минобороны Израиля Бени Ганц с некоторым опозданием сообщил об атаке российских комплексов С-300 «Фаворит» на израильские самолеты, обстреливавшие территорию Сирии. Об этом рассказал портал Avia.Pro.

Ссылаясь на издание NZIV, авторы публикации пояснили, что инцидент произошел 13 мая текущего года. Но Ганц заявил о нем только сейчас, так как напряжение между Тель-Авивом и Москвой после осуждениях первым спецоперации ВС РФ на Украине, стремительно возросло. Министр высказался в том духе, что ЗРК С-300 только один раз ударили по истребителям и не сбили ни одного из них. Причем РФ не стала комментировать данную атаку в ответ на официальный запрос в посольство.

Подобные заявления израильского руководства вполне могут указывать на ухудшение отношений. Это ничем хорошим для Израиля не закончиться, так как ВС РФ вполне могут изменить отношение к его обстрелам Сирии и предпринять жесткие меры для их прекращения.

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