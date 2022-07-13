Германия, которая наотрез отказывалась поставлять Украине оружие после начала спецоперации ВС РФ, сейчас заявляет о готовности «предоставлять нелетальные и летальные вспомогательные услуги» Киеву, пишет портал Ura.ru.

Официальный сайт правительства ФРГ также отмечает, что помимо упомянутых выше услуг, Берлин намерен снабдить Украину разведывательными БПЛА, самоходными и буксируемыми гаубицами, системами ПВО с зенитными боеприпасами и прочим вооружением.

Как и когда все это будет доставляться на Украину, не сообщается из соображений безопасности. Все подробности будут раскрыты на сайте только после того, как оружие и боеприпасы окажутся на фронте.

Напомним, что Запад активно поставляет на Украину оружие, стремясь максимально затянуть конфликт и «ослабить Россию». Однако в настоящий момент от этого, как и от антироссийских санкций, в основном страдают только западные государства и Киев.