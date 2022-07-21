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После четвертой встречи в формате «Рамштайн» министр обороны Украины Алексей Резников не стал раскрывать, какое именно оружие пообещали поставить в Киев западные кураторы. Он лишь отметил, что предназначаться оно будет «для суши, для моря и для неба».

Напомним, что «Рамштайн-4» — это очередная встреча представителей стран Североатлантического альянса, которые периодически собираются и обсуждают новые поставки оружия на Украину. После трех предыдущих заседаний Киев сразу оглашал списки вооружений, но в этот раз решил скрыть их за мраком тайны и «сохранить интригу».

Резников отметил, что представители «ряда стран» заявили от отсутствии усталости от «украинской повестки». Это его высказывание может означать, что некоторым государствам НАТО все же поднадоело бесконечно теребить тему Украины и снабжать Киев оружием.

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