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Западу пора бы задуматься о ремонте своей техники, отправленной Киеву, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он назвал эту задачу одной из приоритетных для ВСУ, передает “Московский комсомолец”.

По словам главы военного ведомства, западным странам надо подумать о координации с Украиной по всем вопросам ремонта боевых систем. Из строя вышли уже сотни единиц, поэтому важно наладить сотрудничество в правовой и финансовой сферах. Также не мешало бы определиться с производственными мощностями для ремонта.

К другим приоритетным задачам Резников отнес обеспечение безопасности в западной части акватории Черного моря и разблокировку портов. Также, по его словам, Запад должен активнее усиливать огневые возможности украинских подразделений, чтобы они могли выполнять определенные боевые задачи.

Резников вполне мог и обойтись без описания приоритетов Украины, так как и без этого вполне понятно, что единственной ее задачей является продолжать выпрашивать западное оружие, без которого ВСУ ни на что не способны.

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