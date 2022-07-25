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Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис проанализировала личные расходы двух претендентов на пост премьер-министра страны – Лиз Трасс и Риши Сунака. Напомним, что именно они вышли в финал после пяти раундов голосования.

Риши Сунак, по словам Доррис, перед решающим этапом обзавелся костюмом за 3500 тысячи фунтов стерлингов, сшитым по индивидуальному заказу, а также обувью Prada за 450 фунтов. В это время Лиз Трасс продолжает колесить по стране в сережках, приобретенных за 4,5 фунта.

Риши Сунак – супруг дочери крупного индийского предпринимателя Мурди. Кроме того, сам он занимал высокую должность в инвестиционном банке Goldman Sachs до того, как попал в парламент. Политик является сегодня самым зажиточным нижней палаты, однако пока большинство консерваторов намереваются голосовать за Трасс.

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