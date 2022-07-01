читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Газопровод «Северный поток» в настоящий момент может поставлять 100 процентов газа. Заявления РФ о технических неисправностях делаются только для того, чтобы урезать поставки голубого топлива в Европу, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

Напомним, что с 9 июня на «Северном потоке» проводятся плановые технические работы. Именно из-за них объемы поставок были сокращены. Причинами задержки возвращения газопровода в строй являются действия компании Siemens, которая из-за санкций не торопится возвращать необходимое для функционирования «СП» оборудование.

По словам Хабека, как западные, так и российские технические специалисты сходятся во мнении, что газопровод может быть задействован для поставок в Европу 100 процентов газа.

Вам может понравиться

RusVesna опубликовала впечатляющие кадры мощного ракетного удара по целям в Николаеве

Портал «Русская весна» сообщил об ударе ВС РФ по объектам военной инфраструктуры в Николаеве, который сопровождался очень мощным взрывом. В городе сразу заработали сирены воздушной тревоги, а в небо взметнулся

Телеведущий Соловьев “наехал” на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Телеведущий Владимир Соловьев продолжает в своих программах допускать оскорбительные высказывания в адрес Екатеринбурга и властей города. На этот раз его мишенью стал бывший градоначальник Евгений Ройзман. Соловьев заявил, что «подонок»

Политолог Кедми рассказал, будет ли армия Беларуси принимать участие в спецоперации ВС РФ на Украине

Израильский политолог Яков Кедми высказал свои предположения о действиях российских военных после полного освобождения Донбасса. Он считает, что на следующем этапе планируется создание сухопутного коридора в Приднестровье. Не исключено, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |