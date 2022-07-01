Газопровод «Северный поток» в настоящий момент может поставлять 100 процентов газа. Заявления РФ о технических неисправностях делаются только для того, чтобы урезать поставки голубого топлива в Европу, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

Напомним, что с 9 июня на «Северном потоке» проводятся плановые технические работы. Именно из-за них объемы поставок были сокращены. Причинами задержки возвращения газопровода в строй являются действия компании Siemens, которая из-за санкций не торопится возвращать необходимое для функционирования «СП» оборудование.

По словам Хабека, как западные, так и российские технические специалисты сходятся во мнении, что газопровод может быть задействован для поставок в Европу 100 процентов газа.