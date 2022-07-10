Не менее 70 штурмовиков Су-25, принадлежащих украинской армии, уничтожено с начала спецоперации ВС РФ, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на Минобороны России.

В основном с украинскими штурмовиками разбирались средства ПВО РФ, однако несколько самолетов было уничтожено также ракетными ударами и авиацией. Эксперты отмечают, что в упомянутое выше количество ликвидированных воздушных машин не включены те Су-25, которые попали под удары непосредственно на своих аэродромах.

Авторы публикации напоминают, что на момент начала спецоперации сообщалось о наличии в распоряжении ВСУ только 31 штурмовика Су-25. Это означает, что остальные 39 самолетов Киев получил от недружественных к России государств либо прятал на заброшенных аэродромах, готовясь к нападению на Донбасс.