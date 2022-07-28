ВСУ намереваются проводить контрнаступление на Херсон «жабячьими прыжками», однако эта тактика не принесет Киеву успеха. Быстрое перемещение отдельных штурмовых групп, которое скрывается под незамысловатым «термином», годится только для небольших операций, но не для крупного фронтального наступления, пишет издание «Свободная пресса».

Выбор украинского командования в пользу Херсона объясняется просто. Контратака на этом направлении даст возможность достичь сразу нескольких стратегических целей – не пустить союзные силы к Одессе, отвести угрозу практически полного разрушения Николаева, а также выпросить у Запада как можно больше нового оружия и денег на волне гипотетического успеха.

Кроме того, у националистов «чешутся руки» наказать жителей Херсона, которые остались в городе и приняли власть РФ. Еще одна цель – отрезать от России Крымский полуостров, устранить созданный союзными силами сухопутный коридор.

Всего этого Киев может добиться только в том случае, если не просто соберет миллионную армию, но и грамотно создаст корпуса и бригады, а также обеспечит четкое взаимодействие между ними. Однако опыта у командования ВСУ в этом нет. Точно так же, как и у западных кураторов, которые привыкли воевать с заведомо слабым соперником, забрасывая его бомбами.

ВСУ очень хочется провести контрнаступление, чтобы поднять боевой дух своих солдат и сделать армии пиар перед мирным населением и Западом. Однако командование не учитывает, что в случае провала, который практически неминуем, эффект окажется обратным.