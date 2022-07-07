От государственного капитализма в России нужно отказываться, как в своё время отказались от колхозов. В противном случае стагнация в российском бизнесе будет продолжаться, не давая развиваться целым отраслям. Об этом основатель компании РУСАЛ, миллиардер Олег Дерипаска написал у себя в телеграм-канале.

По его словам, главное для экономики России сейчас – не навредить частному бизнесу на фоне глобального экономического кризиса, который, по мнению предпринимателя, скорее всего, неизбежен. При этом, чтобы потери России оказались минимальными, необходимо, по мнению миллиардера, пойти на изменения в работе, как бизнесу, так и государству.

В частности, бизнес должен “ликвидировать” свои накопления за рубежом и переправить деньги в Россию. А чтобы такие переводы стали безопасны для бизнесменов, Дерипаска предложил ” декриминализировать предпринимательскую деятельность”. Это уже задача государства – отменить арест обвиняемых в экономических преступлениях, в случае если те готовы внести за себя залог. Кроме этого, Дерипаска предложил отказаться от практики госкапитализма в России, назвав его тупиковым путём развития.

Бизнесмен уже не в первый раз заявляет о необходимости изменить подход к экономике. Ранее Дерипаска заявлял, что Россия будет преодолевать трудности в экономике “по инерции” около 10 лет, а в случае реформ и адаптации рыночных механизмов к современным условиям – в два раза меньше.