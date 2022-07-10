Победа России в конфликте на Украине будет достигнута только тогда, когда она полностью перестроит как экономическую, так и политическую сферу и сделает страну гораздо лучше, чем при киевском режиме, управляемом западом, уверен эксперт Михаил Делягин.

Он также отметил, что и самой России придется измениться. Так, в стране должен быть введен реалистичный прожиточный минимум, которого будет хватать на товары первой необходимости. Также имеет смысл задуматься об ограничениях на снятие наличных до 50 тысяч рублей в день и борьбе с сомнительными доходами.

Кроме того, властям потребуется запретить вывоз из страны денежных средств, разрешить открывать счета за рубежом только тем россиянам, которые постоянно живут за пределами РФ, уменьшить НДС до 10 процентов, чтобы поднять уровень спроса одновременно на все группы товаров, приводит слова эксперта издание «Свободная пресса».