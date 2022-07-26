читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Посещать некоторые страны россиянам в скором времени будет проще, как и жителям других стран станет проще въезжать в Россию. В Министерстве иностранных дел заявили, что ведомство ведёт работу с 18-ю государствами об упрощении визового режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя консульского департамента ведомства Ивана Волынкина.

Он отметил, что переговоры идут с Китаем, Гонконгом, Малайзией, а также с некоторыми странами Южной Америки и Карибского бассейна. При этом в каждом отдельном случае обсуждаются разные варианты упрощения визового режима. К примеру, с КНР идёт работа по улучшению двустороннего соглашения, которое облегчит групповые туристические поездки – визы в таких случаях не понадобятся вовсе.

Волынкин отметил, что в целом в России созданы благоприятные условия для въезда на её территорию иностранцев. Ранее представитель МИД отмечал, что для въезда в Россию украинцам визы не требуются. В то же время Украина установила для граждан России визовый режим, и сейчас последствия такого решения украинских властей анализирует МИД.

Вам может понравиться

В Днепропетровской области уничтожены пункты временного размещения артиллерийской бригады ВСУ

Несмотря на кажущееся затишье на фронте, ВС РФ все же сумели за минувшие сутки достичь успехов в демилитаризации Украины. Так, ракетным ударом по Апостолово в Днепропетровской области полностью ликвидировано место

СП: Арестович заявил о “химарсобоязни” ВС РФ, но эта “болезнь” проявляется в США

Эпидемия «химарсобоязни» поразила российские войска, заявил известный своими абсурдными высказываниями советник главы ОП Украины Алексей Арестович. Он пояснил, что произошло это из-за точечных ударов ВСУ из реактивных систем залпового огня

Эрдоган напомнил шведам и финнам об обязательствах по борьбе с терроризмом

Турция не даст согласия на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если те не выполнят взятые обязательства по борьбе с терроризмом. Об этом в очередной раз заявил президент страны Реджеп
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |