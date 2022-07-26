Посещать некоторые страны россиянам в скором времени будет проще, как и жителям других стран станет проще въезжать в Россию. В Министерстве иностранных дел заявили, что ведомство ведёт работу с 18-ю государствами об упрощении визового режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя консульского департамента ведомства Ивана Волынкина.

Он отметил, что переговоры идут с Китаем, Гонконгом, Малайзией, а также с некоторыми странами Южной Америки и Карибского бассейна. При этом в каждом отдельном случае обсуждаются разные варианты упрощения визового режима. К примеру, с КНР идёт работа по улучшению двустороннего соглашения, которое облегчит групповые туристические поездки – визы в таких случаях не понадобятся вовсе.

Волынкин отметил, что в целом в России созданы благоприятные условия для въезда на её территорию иностранцев. Ранее представитель МИД отмечал, что для въезда в Россию украинцам визы не требуются. В то же время Украина установила для граждан России визовый режим, и сейчас последствия такого решения украинских властей анализирует МИД.