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Всего одной картинкой представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь продемонстрировал всему миру явное лицемерие Запада. Подробности передает РИА “Новости”.
МИД Китая продемонстрировал лицемерие Запада
В Twitter политик показал, в чем проявляется различие понимания фразы “международное сообщество” у средств массовой информации Запада и у остального мира.

Представитель китайского Министерства иностранных дел опубликовал в социальной сети фотографию, которую подписал: “Что означает “Международное сообщество?”.

В Китае уже неоднократно затрагивали тему агрессии Запада. Ранее Чжао Лицзянь заявил о том, что Соединенные Штаты Америки являются «самой воинственной страной в мировой истории». Также замдиректора Департамента информации МИД Китая убежден, что Америку нужно считать “самой большой угрозой для мира и развития на планете”.

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