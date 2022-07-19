До января 2026 года по всей видимости будет продлена поддержка операционной системы Windows 7 от компании Microsoft. Во всяком случае на это указывают данные, которые энтузиасты “раскопали” в недавних обновлениях операционной системы – сообщает издание ghacks.

Речь в данном случае идёт о поддержке корпоративных версий седьмой “винды”. Владельцы домашних версий операционной системы перестали получать обновления ещё в начале 2020 года.

Издание уточняет, что в июньском обновлении лицензии специалисты отыскали ключи для продления поддержки Windows 7 после того, как завершится нынешний период обслуживания. А оно должно прекратиться в январе будущего года. Но поскольку есть ключи для будущих обновлений, то поддержка должна продлиться ещё три года, говорят эксперты.

Операционная система Windows 7 поступила в продажу осенью 2009 года. Сейчас её поддержка осуществляется только на платной основе. Система является одной из наиболее популярных среди пользователей. Поначалу её критиковали за высокие на тот момент системные требования, однако в целом пользователи о ней отзываются “тепло”, особенно сравнивая с неудавшейся Windows Vista, которая вышла за несколько лет до этого.