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Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz может вернуться к формату работы в России образца начала 90-х годов прошлого столетия. Производитель авто планирует продать имущество своего дистрибьютора одному из своих российских дилеров. Это приведёт к тому, что Mercedes-Benz перестанет работать с Россией напрямую. Об этом пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что речь идёт о продаж исключительно дистрибьюторской компании. Завод Mercedes-Benz, расположенный в России, в сделку не входит, поскольку он сейчас не работает из-за нехватки комплектующих.

Издание отмечает, что описанная выше схема сейчас используется для рынков, которые не особо важны для Mercedes-Benz. Кто может стать покупателем части российских активов немецкой корпорации, пока неизвестно. Возможно, склад машин и центральный дилерский центр выставят на торги.

В самой компании пока никак не комментируют появившуюся информации. Там заверяют, что конкретных решений по поводу ведения бизнеса в России пока не принято.

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