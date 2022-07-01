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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу всю правду о провале польских властей в отношении украинских беженцев. Отрывок разговора попал в Telegram-канал.

Пранкеры позвонили мэру Варшавы от имени мэра Киева Владимира Кличко. Они спросили у него, правда ли, что власти Польши планируют свернуть программу поддержки украинских мигрантов.

В ответ на этого Тшасковский подробно рассказал о проблемах в стране. Он признался, что власти не выделяют необходимого финансирования. В стране отсутствует национальная стратегия, вся ответственность перекладывается на местные власти.

Чиновник добавил, что из-за наплыва в город украинских беженцев все системы снабжения в Варшаве получили дополнительную нагрузку. Польша просто не сможет выдержать вторую волну беженцев, их даже негде размещать.

Рафал Тшасковский пожаловался пранкерам: «Об этом мы говорим правительству, об этом мы и говорим Европейскому союзу. У нас все мощности загружены. Поэтому мы и обращаемся за помощью. Потому что наше правительство, Дуда, заявил, что нам не нужен никакой центр приема беженцев. И они выдают поведение польского народа за свой собственный успех».

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