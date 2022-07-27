Штурм Славянска может начаться в ближайшие недели. ВС РФ пойдут на этот город со стороны Северска либо Изюма. Также не исключается вариант штурма сразу с двух направлений, заявил мэр города Владимир Лях.

Этим высказыванием он опровергает заявления советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о нехватке в распоряжении российских войск ресурсов для дальнейшего продолжения наступательных действий. Впрочем, в слова Арестовича давно не верят даже рядовые украинцы. Тем более, что он примерно то же самое говорил и перед потерей Киевом контроля над Северодонецком и Лисичанском.

Лях, слова которого приводит портал «Военное обозрение», находится непосредственно в Славянске, поэтому видит ситуацию и делает реальные заявления. Кроме того, события в Северске и Артемовске указывают на то, что как раз через две-три недели оба города будут зачищены и появится возможность штурмовать Славянск.