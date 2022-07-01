Дерусификация и замена русского наследия на украинское не везде идёт гладко. Если власти западноукраинского города Львова вовсю занимаются переименованием улиц, то в Харькове похожие идеи не встречают повсеместного одобрения. Мэр города Игорь Терехов заявил, что менять названия станции метро “Пушкинская”, и улицы, названной в честь русского поэта, не стоит. Об этом сообщает “Газета.ру” со ссылкой на издание “Страна”.

По словам Терехова, в том, что сейчас происходит на Украине поэт Александр Пушкин, живший в начале 19-го века, не виноват. Глава города отметил, что Пушкин – не только известный русскоязычный поэт, его произведения относятся к мировому культурному наследию. На них учились многие люди на постсоветском пространстве. В один ряд с Пушкиным Терехов предложил поставить Лермонтова и других выдающихся поэтов, писателей и художников.

Ранее горсовет Харькова уже решил переименовать Академический театр имени Пушкина. Решение власти объяснили “дерусификацией” города.