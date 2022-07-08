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Экономические ограничения, которые западные страны ввели против России и Беларуси, грозят крупнейшим продовольственным кризисом за последние 60 лет. Такой прогноз высказал российский бизнесмен Андрей Мельниченко в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche – сообщает ТАСС.

По словам предпринимателя, антироссийские санкции в первую очередь отражаются на поставках энергоносителей и удобрений для сельского хозяйства. Для беднейших стран мира последствия таких ограничений окажутся куда катастрофичнее, чем для России, которая вместе с Беларусью является одним из основных поставщиков удобрений и топлива.

Мельниченко предположил, что санкции против России и Беларуси приведут к тому, что уже в скором времени последствия продовольственного кризиса ощутят на себе более 700 миллионов человек и у многих людей по всему миру “возникнут вопросы” к тем, кто принимал решения о санкциях, которые со слов бизнесмена, являются “оружием массового уничтожения”.

Мельниченко также отметил, что продовольственный кризис усугубляется ростом населения, поскольку площадь сельхозугодий не росла с 60-х годов прошлого столетия.

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