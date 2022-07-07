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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о возможном уходе с постам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По мнению политика, это закономерный итог “британской наглости и бездарной политики”.

В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев написал: “Лучшие друзья Украины” уходят. “Перемога” в опасности! Первый пошёл… Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. P. S. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики”.

В британских СМИ появилась новость о том, что Джонсон согласился уйти в отставку. Только за последние двое суток из-за недоверия премьеру посты покинули более 50 сотрудников британского правительства, среди них руководители ведущих ведомств.

Еще в мае Джонсону был объявлен вотум недоверия, но тогда он смог удержаться на своем посту. Повторный вотум ему могут вынести только через год.

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