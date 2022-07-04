“Разнообразные трасс, урсулы и прочие боррели” после потери Киевом территории Луганской народной республики будут продолжать призывать ВСУ к дальнейшим боевым действиям, чтобы восстановить над ней контроль. Но это все зря, уверен зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Она назвал освобождение ЛНР от украинских националистов в ходе спецоперации ВС РФ важным событием и призвал президента Украины Зеленского вспомнить высказывание Цицерона.

“Abiit, excessit, evasit, erupit… («Ушел, скрылся, спасся, бежал» — прим.)”, – написал представитель Совета безопасности РФ в своем телеграм-канале.

Напомним, что 3 июля украинские войска ушли из Лисичанска, который стал последним освобожденным городом ЛНР. Зеленский заявил, что ВСУ обязательно вернутся обратно, когда получат еще больше западного оружия.