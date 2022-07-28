После вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс Балтийское море превратиться в регион, где будет безраздельно доминировать НАТО. Несмотря на это, Россия все же способна обеспечить свою безопасность, уверен зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что проблема с обеспечением безопасности возникнет не только у России, а у всех стран Балтики. Теперь РФ придется пересматривать не только линию Паасикиви – Кекконена, согласно которой Москва и Хельсинки поддерживали взаимовыгодные отношения еще со времен окончания Второй мировой войны, но и политику в отношении Стокгольма.

Медведев рассказал о своем визите на границу с Финляндией, где он наблюдал значительное снижение грузооборота между двумя странами.

«Количество людей, которые переходят границу, существенно изменилось, уменьшилось, грузы просто в десятки раз уменьшились, которые пересекают границу. Но я уверен, что рано или поздно товарооборот все равно будет восстанавливаться, потому что экономика все равно в конечном счете побеждает всякого рода политические соображения», – сделал прогноз Медведев, но не стал называть какие-либо сроки.

Также зампред Совбеза заявил, что если на территории Швеции и Финляндии будут появляться военные базы Альянса с западным вооружением, Россия готова применить симметричные ответные меры.