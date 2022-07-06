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Американский бизнесмен Илон Маск сравнил мир с антиутопией Джорджа Оруэлла “1984”. Миллиардер заявил, что существующее положение вещей гораздо лучше, чем изобразил писатель.

Однако в то же время есть момент, который в реальности выглядит куда страшнее, чем в антиутопии – в мире гораздо больше слежки за людьми, чем это мог себе представить в середине 20-го века Оруэлл. Об этом Маск написал у себя на странице в Twitter.

Своим сообщением Маск ответил пользователю соцсети, который заявил, что Оруэлл – оптимист.

Роман “1984” является главным произведением британского писателя Джорджа Оруэлла. Изданный в середине прошлого века роман называют одним из образцов антиутопии. Благодаря этому произведению в обиход вошли такие понятия, как “Большой Брат”, “двоемыслие”, “новояз” и другие. За десятки лет книга не потеряла популярность. Только за последние годы её продажи в разных странах превышали миллион экземпляров.

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