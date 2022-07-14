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Националистические силы ВСУ, которые уже практически потеряли Северск, готовятся к отражению атаки российской армии на Артемовск. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, боевики выстраивают главный укрепрайон в городе и намереваются оказывать отчаянное сопротивление.

Напомним, что Артемовск (переименован Киевом в Бахмут) является в настоящий момент одной из приоритетных целей союзных сил. Установление контроля над этим городом позволит не только изгнать из него неонацистов, но еще и перерезать снабжение подразделений ВСУ в Славянске и Краматорске.

Кроме того, ВС РФ предпринимает шаги для ослабления украинских войск в других регионах, нанося ракетные удары по пунктам временного размещения военных и наемников с Запада, складам с горючим и боеприпасами, ангарам с техникой и иным объектам.

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