Марк Милли, возглавляющий объединенный комитет начальников штабов ВС США, заявил, что данных об уничтожении российскими ВС РСЗО HIMARS на Украине у него пока нет. При этом он оговорился, что по этому поводу «стучит по дереву», продемонстрировав хорошее знание русских примет.

Также Милли похвалил украинских националистов за «эффективное применение HIMARS, но заметил, что расход боеприпасов киевскими боевиками превышает все разумные пределы. Поэтому с ракетами к реактивным комплексам залпового огня уже возникли серьезные проблемы, передает “Военное обозрение”.

В своем заявлении Милли в очередной раз подтвердил, что цель Соединенных Штатов – как можно дольше затянуть конфликт на Украине.

«Мы настроились на такое обучение и вооружение украинцев, при котором они бы привели к изнурению российской машины», – отметил он.

По сути это заявление означает, что США и НАТО будут давать Киеву ровно столько оружия, чтобы он мог оказывать вялое сопротивление, но ни в коем случае не перешел в контрнаступление. При этом высказывание о нехватке боеприпасов указывает на то, что изнуряют Соединенные Штаты только себя.