Главная достопримечательность Франции – Эйфелева башня – находится в крайне плохом состоянии. Ей необходим серьёзный ремонт из-за того, что она полностью покрылась ржавчиной. Об этом пишет французских журнал Marianne, ссылаясь на экспертов и сотрудников объекта.

Вместо большого и капитального ремонта власти Парижа в очередной раз хотят перекрасить Эйфелеву башню, чтобы скрыть недостатки. Но этого явно недостаточно, говорят специалисты.

Покраску достопримечательности хотят провести к Олимпиаде, которая пройдёт во Франции в 2024 году. В рамках подготовки к спортивным состязаниям Эйфелеву башню будут красить уже в двадцатый раз.

Впрочем, по мнению ряда других инженеров и архитекторов, ничего плохого в покраске нет. Они уверяют, что если башню периодически перекрашивать, то она может стоять вечно. Однако сотрудники объекта с ними не согласны, заявляя, что если бы Гюстав Эйфель посетил башню сейчас, только при виде её состояния у него бы произошёл сердечный приступ.