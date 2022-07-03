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Киев пытается втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, причем делает он это по указке Запада, заявил президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер также сообщил о провокациях со стороны ВСУ.

Он пояснил, что несколько дней назад на территорию страны залетело несколько украинских ракет. ПВО отработала четко и сбила все боезаряды, однако сам факт обстрела настораживает.

По мнению Лукашенко, Запад поставил задачу президенту Украины Зеленскому втянуть Минск в конфликт. Однако Беларусь не намерена участвовать в боевых действиях. Единственным исключением станет нападение ВСУ на страну.

«Хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: послушайте, мы будем воевать — еще раз повторяю — только в одном случае, если вы вторгнетесь на нашу землю», – цитирует белорусского лидера издание “Царьград”.

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