Президент Украины Зеленский уже пару дней рассказывает о разрушении жилого дома в населенном пункте Часов Яр и о гибели мирных жителей из-за ракетного удара ВС РФ. Но это очередная наглая ложь киевского режима, пишет портал «Русская весна».

Во вранье Владимира Зеленского уличил руководитель Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш, который является ставленником Киева. Он заявил о гибели 9 военнослужащих ВСУ, которые принадлежали к одной из националистических группировок. Жилой дом же оказался общежитием, которое как раз и использовалось для размещения боевиков.

Военные корреспонденты обращают внимание на видеозаписи с места происшествия, которые публикуют украинские телеграм-каналы и средства массовой информации. На кадрах хорошо видно, что из-под завалов здания извлекают тела одетых в военную форму молодых людей. Также на одной из записей видна группа людей с символикой запрещенной в России экстремистской организации.