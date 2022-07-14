читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Зеленский уже пару дней рассказывает о разрушении жилого дома в населенном пункте Часов Яр и о гибели мирных жителей из-за ракетного удара ВС РФ. Но это очередная наглая ложь киевского режима, пишет портал «Русская весна».

Во вранье Владимира Зеленского уличил руководитель Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш, который является ставленником Киева. Он заявил о гибели 9 военнослужащих ВСУ, которые принадлежали к одной из националистических группировок. Жилой дом же оказался общежитием, которое как раз и использовалось для размещения боевиков.

Военные корреспонденты обращают внимание на видеозаписи с места происшествия, которые публикуют украинские телеграм-каналы и средства массовой информации. На кадрах хорошо видно, что из-под завалов здания извлекают тела одетых в военную форму молодых людей. Также на одной из записей видна группа людей с символикой запрещенной в России экстремистской организации.

Вам может понравиться

Reuters: нехватка проводников сменилась их переизбытком

Некоторые производители компьютерных чипов вынуждены сокращать их производство на фоне относительно невысокого спроса на продукцию. В частности, об этом заявляют в компании Micron Technology – сообщает агентство Reuters. По данным

Премьер Баварии предупредил о грядущем хаосе в Германии из-за энергетического кризиса

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер проанализировал сложившуюся в Германии ситуацию с газом. В своем выступлении в эфире телеканала ARD он предупредил о риске начала “настоящего хаоса” в стране.

Российский сжиженный газ Европе планируют продавать за рубли

Власти поддерживают идею распространить правила продажи за рубли и на сжиженный природный газ (СПГ) для европейских потребителей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет газета “Ведомости”. В конце
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |