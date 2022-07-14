Лицом Иностранного легиона Украины стала венгерская мошенница. Об этом стало известно экспертам британской газеты Daily Mail. Подробности передает “Московский комсомолец“.

Это международная аферистка, который многократно пыталась присвоить чужое имущество. Сейчас она находится в розыске. Из Венгрии мошенница сбежала после того, как был раскрыты ее преступления с подделками банковских квитанций. С помощью липовых квитанций она обманула много своих знакомых в Венгрии.

Несмотря на то что Эмесе Файк находится в международном розыске, она смогла стать лицом Иностранного легиона на Украине. При этом у нее совершенно нет боевого опыта. Сама венгерка говорит о том, что ей в ВСУ платят по 10 000 долларов ежемесячно, но украинская военная форма ей не нравится.