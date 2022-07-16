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Заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о необходимости защитить 150 тысяч соотечественников, живущих на Украине – это предупреждение для Киева и его западных кураторов, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что националистические силы Украины не признают никаких моральных принципов, поэтому они вполне могут напасть на этнических венгров в Закарпатье. В этом регионе сейчас ни один человек не может чувствовать себя в полной безопасности, независимо от национальности. Именно поэтому Сийярто сделал свое заявление, прямо указав, что защиту от боевиков возьмет на себя венгерская армия.

Сейчас для ввода войск на территорию Закарпатья Будапешту нужно получить разрешение от НАТО. Однако если жизнь этнических венгров окажется в смертельной опасности, если националисты нападут на жителей региона, то армия сможет обеспечить их защиту без обращения в Вашингтон и Брюссель.

Напомним, Сийярто уточнил, что в данный момент у него нет никаких серьезных претензий к президенту Украины Зеленскому. Однако интересы Киева и Будапешта в нынешней ситуации сильно расходятся и подстраиваться под соседнюю страну Венгрия не собирается. Зеленскому выгодно втягивать в конфликт все новые и новые государства, чтобы получать больше оружия, однако Будапешт вмешиваться не собирается.

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