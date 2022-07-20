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Успешные действия ВСУ, получивших западные реактивные системы залпового огня, связаны в основном с работой американских разведывательных беспилотников. Они передают националистам данные о местонахождении тех или иных целей, что и обеспечивает высокую точность ударов. Однако у ВС РФ уже имеется ответ на подобные атаки, сообщил военный эксперт Виктор Литовкин.

ВСУ будут тщательно скрывать западные РСЗО и артиллерийские орудия, поэтому рассчитывать, что российские ВС всегда будут быстро их обнаруживать, не стоит. Однако помешать американским беспилотникам отправлять разведданные боевикам противника можно. Для этого достаточно задействовать современные комплексы радиоэлектронной борьбы, имеющиеся в распоряжении ВС РФ.

«Нельзя сказать, что мы всегда будем побеждать, но мы будем стремиться к этому. Опыт предыдущих боевых действий на нашей стороне», – заявил аналитик.

Системы РЭБ будут создавать помехи для получения Киевом разведданных, что позволит минимизировать риски террористических обстрелов украинскими националистами приграничных городов РФ и уже освобожденных территорий.

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