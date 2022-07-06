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Российские военные не допускают действий, которые могли бы нанести вред мирным жителям. А националисты устанавливают свои систему РСЗО в жилых кварталах. Из-за этого действия российских военных по их ликвидации приходится ограничивать. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру.

ВСУ продолжают наносить удары по российским городам. В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 3 июля украинские боевики атаковали Курск и Белгород. Литовкин отметил, что системы ПВО работают, но есть небольшие трудности.

Обозреватель прокомментировал: «Но бандеровцы ставят свои системы РСЗО в жилых кварталах, а Россия взяла на себя одностороннее обязательство не стрелять по мирному населению, объектам жизнеобеспечения».

Литовки сравнил сегодняшнюю ситуацию с Югославией, когда НАТО 78 дней наносили удары по городам, разрушая все, что только можно. Тоже самое сейчас делает Киевский режим.

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