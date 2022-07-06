читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владея информацией о скорости снаряда и скорости звука, можно без особого труда выяснить местоположение позиций ВСУ, с которых наносились удары по Белгороду, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что достаточно засечь время, прошедшее с момента первого громкого хлопка и до взрыва. Затем остается произвести элементарные вычисления, чтобы установить точное местоположение националистических сил.

Также Литовкин напомнил, что в распоряжении российской армии имеются современные средства контрбатарейной борьбы. Одно из них – это станция АРСОМ, которая дает возможность установить местоположение врага.

Напомним, что на днях ВСУ атаковали ракетами ОТРК «Точка У» Белгород, а также задействовали беспилотный аппарат, чтобы ударить по Курску.

Вам может понравиться

Массированный удар сразу 12 ракетами РСЗО HIMARS попал на видео

ВСУ впервые с момента получения американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS задействовали их для массированных ударов. Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, подтверждающую эту атаку. На кадрах видно, что Киев задействовал

Спецназ “Отважных” ВС РФ снова обратился к бойцам украинской армии

Бойцам украинской армии имеет смысл после потери территории Луганской народной республики сложить оружие и возвращаться к своим семьям. Такое заявление сделали военнослужащие спецназа российской группировки войск “О”. Они отметили, что

Медведев призвал Зеленского и его “партнеров” вспомнить высказывание Цицерона

“Разнообразные трасс, урсулы и прочие боррели” после потери Киевом территории Луганской народной республики будут продолжать призывать ВСУ к дальнейшим боевым действиям, чтобы восстановить над ней контроль. Но это все зря,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |