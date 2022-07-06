Владея информацией о скорости снаряда и скорости звука, можно без особого труда выяснить местоположение позиций ВСУ, с которых наносились удары по Белгороду, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что достаточно засечь время, прошедшее с момента первого громкого хлопка и до взрыва. Затем остается произвести элементарные вычисления, чтобы установить точное местоположение националистических сил.

Также Литовкин напомнил, что в распоряжении российской армии имеются современные средства контрбатарейной борьбы. Одно из них – это станция АРСОМ, которая дает возможность установить местоположение врага.

Напомним, что на днях ВСУ атаковали ракетами ОТРК «Точка У» Белгород, а также задействовали беспилотный аппарат, чтобы ударить по Курску.