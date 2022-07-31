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Действия России на Украине показывают, что она все еще надеется перевести конфликт в политическое русло. ВС РФ делают все возможное, чтобы не причинять ущерба гражданскому населению, а также не атакует стратегические центры принятия решений в Киеве.

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что разгромить высокоточными ракетами Минобороны Украины и Генштаб ВСУ, Верховную раду и Офис президента – дело нехитрое. В распоряжении ВС РФ имеются те же ракеты «Кинжал», которые украинская ПВО сумеет обнаружить уже после поражения целей. Но просто из мести уничтожать столь серьезные объекты нельзя.

«Мы проводим спецоперацию, а не разборками занимаемся. Такой подход свидетельствует о высоком профессионализме нашей армии и о порядочности наших генералов. Мы не становимся на одну доску с бандитами и террористами», – подчеркнул аналитик.

Он также назвал еще одну причину, по которой удары по центрам принятия решений не наносятся. Если уничтожить ОП, Генштаб и Верховную раду, подписывать капитуляцию Украины будет некому.

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