Многоцелевые крылатые ракеты под рабочим названием «Изделие 305» отлично показали себя в ходе спецоперации на Украине. Они применялись для расчистки дороги на Северодонецк, а также во время наступления на Мариуполь, рассказал портал Life.ru.

Одним из преимуществ таких ракет является наличие телевизионной головки самонаведения, которая позволяет использовать боезаряды по принципу «выстрелил и забыл». Она надежно захватывает цель, после чего сосредотачивается на ней и не выпускает до момента точного попадания.

Дальность действия ракеты составляет до 25 километров. Она устанавливается на боевые российские вертолеты и штурмовики, успешно применяется для поражения любых целей противника, включая скопления бронетехники и живой силы. При этом пуск с воздушной машины, находящейся на небольшой высоте, осложняет противнику обнаружение боезаряда.

В случае необходимости «Изделие 305» может оснащаться увеличенными топливными емкостями и ускорителями, благодаря чему дальность поражения целей составляет до 70 километров.