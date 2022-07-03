Киевский режим полностью и безвозвратно потерял контроль над Лисичанском, сообщило издание LIFE. Авторы публикации ссылаются на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Подразделения ВСУ, все еще остающиеся в Лисичанске, окончательно утратили боеспособность и разуверились в целесообразности дальнейшего сопротивления. Они массово сдаются в плен, многие также пытаются спастись бегством из города. В основном это неонацисты, которые боятся ответственности за совершенные ранее военные преступления.

Сообщается, что в боях за Лисичанск Киев потерял примерно две с половиной тысячи своих военнослужащих и иностранных наемников, предпринимавших попытки отстоять последний подконтрольный Украине город ЛНР.

Примерно такие же потери ВСУ понесли в Северодонецке и Золотом. Эксперты приводят неофициальную информацию, что Киев намерен искать ответственных за неудачи, причем в качестве виновников могут выступить Главком ВСУ Залужный и Сергей Наев, возглавляющий Операцию объединенных сил на Донбассе.

Российские же ВС после установления полного контроля над Лисичанском займутся освобождением Славянска и Краматорска, где, по предварительным оценкам, находится до 25 тысяч боевиков ВСУ. По мнению экспертов, половину из них Киев потеряет, если продолжит упорствовать и применять такую же тактику, как и в ЛНР.