Представители высшего командования ВСУ, которые бросают необстрелянных новичков на танки с одним автоматом – это военные преступники, подлежащие суду, заявил младший лейтенант украинской армии Сергей Гальченко.

Командир взвода в 24-й ОМБР подверг командование ВСУ жесточайшей критике и рассказал, что бойцов практически отправляют на погибель. Они должны одним автоматом сражаться против российских самолетов, танков и артиллерийских орудий. Именно из-за этого боевой дух армии стремительно падает, а дезертирство становится массовой проблемой.

При этом попытки перевестись в другое подразделение не приносят никакого эффекта, так как и там командование совершенно забыло об адекватности, как и сидящие в Киеве начальники штабов и прочие генералы с высокопоставленными офицерами.